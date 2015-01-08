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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:23 BJT

日本股市：收高1.7%创三周来最大涨幅，受美国数据及油价反弹提振

路透东京1月8日 - 日本股市周四收高，创三周来最大涨幅，此前美
国公布了乐观的就业数据，而且油价反弹缓解了投资者对全球经济的忧虑
。
    
    日经指数 收高1.7%，创12月19日以来最大涨幅，收报17,167.
10点。
    
    东证股价指数 升1.3%，报1,377.67点，JPX-日经400指数<.JP
XNK400>上扬1.3%，报12,467.23点。(完)
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