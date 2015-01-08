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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:23 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨，受外资流入支撑

路透首尔1月8日 - 韩元 周四在交投震荡中小幅上涨，受到外资流入的支撑。风险偏好在美国公布乐观数据之后回升。

韩元兑美元 本地收报1,096.9，上日收报1,099.9。(完)

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