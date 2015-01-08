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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 14:25 BJT

日股业绩：日本迅销第一财季获利大增40%，优衣库销售和海外业务增长

路透东京1月8日 - 亚洲最大服装零售商--日本迅销(Fast Retailing) 周四公布，第一财季获利大增40%，受助于其日本优衣库(Uniqlo)店铺销售上升，以及海外业务增长。

在9-11月的第一财季，迅销营业利润为913.7亿日圆(7.63亿美元)，高于上年同期的653.1亿日圆。据汤森路透对四位分析师的调查，预估均值为777.1亿日圆。

迅销维持2015年8月止的当前财年预估不变。该公司预计本财年营业利润为1,800亿日圆，净利1,000亿日圆，营收为1.6万亿(兆)日圆。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)
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