《路透晚报》--1月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]
--日本股市：收高1.7%创三周来最大涨幅，受美国数据及油价反弹提振
日本股市周四收高，创三周来最大涨幅，此前美国公布了乐观的就业数据，而且油价反弹缓解了投资者对全球经济的忧虑。日经指数收高1.7%，创12月19日以来最大涨幅，收报17,167. 10点。东证股价指数升1.3%，报1,377.67点。
--中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力
中国股市沪综指收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。沪综指收报3,293.46点，跌80.50点或2.39%。
--香港股市：连涨第二天，受美国数据和市场反弹扶助
香港股市连涨第二天，受助于美国市场反弹，且预期欧洲进一步推出货币宽松措施。内地市场大跌，给在港上市的中资股造成一定影响，但恒生国企指仍上涨。恒生指数攀升0.7%至23,835.53点，恒生国企指数升0.3%至12,023.75点。
--全球汇市：欧元跌破1.18美元，改写九年来新低
欧元扩大跌幅，改写九年低点，连续第六天下滑；投资者押注欧洲央行(ECB)更加接近于采取量化宽松(QE)来抵御通缩。0902GMT，欧元兑美元小跌至1.1795美元，稍早曾低见1.1793美元。美元兑日圆反弹至119.77日圆，弹离周二所及的三周低点118.36。
--国际油市：油价平盘附近震荡，美国库存数据给予支撑
布兰特原油在每桶51美元附近震荡，前日美国原油库存意外下滑，从而终结油价四日连跌，但一度受到德国工业数据不振影响转为走低，0827GMT报50.95美元，下跌0.2美元。美国原油期货升0.06美元至48.71美元，此前触及高点49.65。
--全球金市：现货金续跌，SPDR的黄金持仓触及六年新低
现货金进一步下滑，延续在隔夜市场的跌势 ，因美元和股市走坚以及美国经济数据强劲，都削弱了黄金的避险魅力。0823 GMT，现货金小跌至每盎司1,207.6美元。
--金属期市：期铜脱离四年半低点，但平静态势恐难持久
伦敦期铜价格脱离四年半低点，因油价转为持稳，但分析师及交易商称平静态势恐难持久，而中国买家正等待更低的价格出现。0859GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.63%至每吨6,153.25美元。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完)
(整理 蔡美珍；审校 张明钧)