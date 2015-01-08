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市场报道 | 2015年 1月 8日 星期四 14:50 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价回稳，股市反弹

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    * 澳元/美元升0.31%，美元/日圆升0.49%，欧元/美元跌0.16%，新西
兰元/美元升0.21%
    * 日股日经指数涨1.67%，沪综指跌1.51%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数涨1.3%，美国10年期公债收益率报1.9850%
    * 布兰特原油期货涨0.43%，美国原油期货涨0.72%，现货金跌0.06%
    * 美联储看淡全球动荡局面，坚信美国经济复苏难以逆转 
    * 澳洲11月经季节调整的建筑许可较上月增加7.5%，高于路透调查预
估的下滑3.5%(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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