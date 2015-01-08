标题新闻：欧洲央行要求希腊新政府迅速与债权人达成协议，以利本国银行持续取得融资管道--报载

《中国企业债发行日程表》--5月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 威海市双岛湾 18 7 4/27簿记建档 5.32% AA 4/28-5/3 中泰证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 浏阳现代制造 9 7 4/25簿记建档 5.75% AA