标题新闻：欧洲央行要求希腊新政府迅速与债权人达成协议，以利本国银行持续取得融资管道--报载

全球投资：新兴市场连续五个月外资净流入，创2015年来最长纪录--IIF
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
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路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透北京5月2日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *六盘水交通投资 14 7 4/28簿记建档 5.98% 上限6.50% AA 1.74 第3-7年偿还20%本金 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 监利县丰源城市 9
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 威海市双岛湾 18 7 4/27簿记建档 5.32% AA 4/28-5/3 中泰证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 浏阳现代制造 9 7 4/25簿记建档 5.75% AA