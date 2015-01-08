《路透晚报》--1月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：规范改进行政审批措施，提升政府执行力--国务院常务会议

中国国务院常务会议周三称，将着力规范和改进行政审批行为，治理“审批难”，按照依法行政、公开公正、便民高效、严格问责的原则。

--中国经济：引导社会资本参与国家工程建设，而非财政投入刺激--发改委

中国国家发展和改革委员会投资司副司长罗国三表示，目前政府对于国家重大工程的政策导向是通过创新投融资机制来引导社会资本参与建设，并非政府要新增多少财政投入来刺激投资或者通过这个措施来稳定经济。

--中国汽车：上海自贸区率先启动平行进口汽车试点，但不允许进口旧车

中国上海市商务委员会、上海自贸区管委会等周三联合下发通知，允许在上海自贸区开展平行进口汽车试点。今后注册在上海自贸区内的汽车经销商，经商务部进口许可，从事进口国外汽车的经营活动，但不允许进口旧车及非法改装车。

【金融】

--中国保险：保险法修订方案今年中上报，保险公司股东门槛拟提高--报载

据上海证券报周四报导，中国保险法的修改建议稿日前已草拟完成，并已召开专家论证会，在行业内外小范围进行了征求意见。一系列流程走完之后，有望于今年年中报送到国务院法制办。此次修改，将包括提高保险公司股东门槛、扩大业务范围等。

--中国保险：保监会对险资投资基础设施立规，只允许间接投资--报载

据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。

--中国金融：逾七成消费者考虑开设纯互联网银行帐户--麦肯锡

全球管理咨询公司麦肯锡公司周四发布的2014年中国个人金融服务调研报告显示，逾七成中国消费者未来会考虑开办纯互联网银行帐户，更有甚者近七成人愿意将纯互联网银行作为其主要银行。

【固定收益】

--《分析》年初资金宽裕降低公开市场操作必要性，流动性调控稳字当头

中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

--中国债市：10年国债期货合约征求意见，较仿真交易规则有多处变化

中国10年期国债期货推出箭在弦上。中国金融期货交易所周三正式发布合约征求意见稿，与去年9月推出的仿真交易合约相比，包括可交割国债期限，最小变动价位等多项规则都出现变化。

--中国债市：交易所收窄私募债投资者范围，并规范增信担保规则

中国私募债自2012年推出以来，规模虽稳步增加但风险事件频现。深沪证券交易所同时发布加强中小企业私募债权风险防控的相关文件，加强合格投资者及增信担保管理。

--中国货币市场：主要回购利率多小跌，跨IPO申购的14天资金需求仍旺

中国银行间市场周三早盘回购利率多数继续小跌，整体流动性依旧宽裕，只有跨新股IPO申购周期的14天期资金需求仍旺盛，不过供给情况还是能满足需求。

--中国债市动态：消息寡淡现券和IRS几无波澜，等待数据及资金变化指引

中国银行间债市周四早盘现券和利率互换(IRS)表现平稳，国债期货主力合约涨幅则稍明显。交易员称，目前消息面过于清淡，市场对后续走势缺乏方向，只能等待经济数据或资金面变化提供新的指引。

--中国新债：国开行下周二将招标增发至多260亿元五期债，期限一至10年

中国国家开发银行周三公告称，将于下周二(13日)招标增发五期固息金融债，总额不超过260亿元人民币，期限仍为一、三、五、七和10年。

【外汇】

--《羊年展望》美升息令台湾汇债Q2走弱风险高，全年波动率和上年相仿

美国升息是今年全球金融市场的热门话题，台湾这个小型经济体受外部冲击影响大，随大国风向的垂柳摆动自保是不二法则。若美国如预期在今年中升息，驯羊年台币汇价弱势难免，公债市场有机会先多后空。

--中国汇市：人民币早盘低开低走，受客盘购汇及中间价四连跌带动

中国人民币兑美元即期周四低开低走，中间价续贬至逾一个月低位。交易员称，中间价受强势美元影响连四日回调，再加上客盘购汇，均牵引即期汇率贬值。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力

中国股市沪综指周四收跌2.4%，结束此前连续四日涨势。分析师指出，目前市场调整压力逐渐显现，金融、地产及煤炭、有色等资源类股票或将成为调整重灾区，而业绩较明朗、估值相对偏低的消费类股票有望成为市场新的热点。

--《独家新闻》中国12月原油进口创纪录，大力补充战略石油储备

据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。路透的估计显示，中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013多出一倍。

--香港个股：佳兆业恐无法按时支付2,600万美元债息，或拖累房产企业债

中国房地产商佳兆业集团周四需支付2,600万美元的债息，但恐无法按时支付，或许导致其他高负债房地产企业的债券遭抛售。

--中国个股：上港集团去年净利同比增27%，集装箱吞吐量增4.5%--业绩快报