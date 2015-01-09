表格：外资及陆资在台股再转为卖超9.68亿台币

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北1月9日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为卖超9.68亿台币；上交易日修正后为买超87.72亿台币。
三大法人今日合计卖超8.99亿台币，上交易日修正后为买超101.85亿台币。
以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商(避险) 自营商(自行) 投信 合计
1/9 -9.68 -6.57 +3.16 +4.10 -8.99
1/8 +87.72r +6.99 +1.95 +5.18r +101.85r
1/7 -38.14r +10.64 -2.61 +4.24r -25.87r
1/6 -180.69 -23.30 +2.25 -6.09r -207.83r
1/5 -31.95r +16.10 +5.68 -0.44r -10.62r
本月累计 -172.74 +3.86 +10.42 +7.00 -151.47
2014
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
12月 -427.25 +38.98 -75.64r -463.91r
11月 +958.10r +68.75 +16.68r +1,043.53r
10月 -11.29 -62.92 +35.39r -38.82r
9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r
8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r
7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r
6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r
5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r
4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r
3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r
2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r
1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r
参看相关细节，请点选(here)
参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号