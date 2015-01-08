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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 15:17 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫2%，受库存上升打压

一位在东京的交易员说：“我听说泰国胶片的生产像以往一样恢复，”并称TOCOM指标期胶价格近期或向200日圆回落。

由于担心马来西亚和泰国因洪水而产量下降，TOCOM期胶本周稍早一度触及六个月高位。不过由于需求低迷，尤其是中国需求疲弱，再加上主要消费国库存增加，市场价格面临压力。

日本橡胶贸易协会的数据显示，12月31日止日本港口橡胶库存达到13,306吨，较10天前增长2.5%并且创三个月高位。

上海期货交易所的交割仓库橡胶库存也在去年末回升至154,086吨。

上海期交所主力5月期胶合约 跌240元人民币，收报每吨13,200元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月2月合约 最新报每公斤142.10美分，跌2.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 蔡美珍/王洋; 审校 张涛/高琦)
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