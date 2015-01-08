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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,937亿韩元

路透首尔1月8日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当
日在韩国股市买超1,937亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：
    
        日期        外资     机构投资人      散户
    ---------------------------------------------
     1月 8日       193.7      -84.3        -137.6
     1月 7日      -220.3       -3.7         125.6
     1月 6日      -330.1     - 80.4         273.1
     1月 5日        55.4     -230.6          57.5
     1月 2日        26.4     -204.0         126.4
    12月30日      -100.2     -202.6         147.9
    12月29日      -118.6     -166.0         127.3
    12月26日        64.0      299.5        -368.1
    12月24日        54.0      154.2        -231.7
    12月23日      -115.7      144.7        -139.2
    12月22日       -53.2      186.9        -134.8
    12月19日        -0.9      183.3        -182.3
    12月18日      -524.3      483.4         -62.7
    12月17日      -408.8      395.2         -90.4
    12月16日      -489.1      345.9         120.2
    ----------------------------------------------
    本月以来      -274.8     -602.9         445.0
    ----------------------------------------------
    今年以来      -274.8     -602.9         445.0
    ---------------------------------------------- (完)
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