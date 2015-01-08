中国金融：逾七成消费者考虑开设纯互联网银行帐户--麦肯锡

路透上海1月8日 - 全球管理咨询公司麦肯锡公司周四发布的2014年中国个人金融服务调研报告显示，逾七成中国消费者未来会考虑开办纯互联网银行帐户，更有甚者近七成人愿意将纯互联网银行作为其主要银行。

腾讯 和阿里巴巴 等互联网企业正在各自牵头筹建以互联网为业务基础的国内首批民营银行。中国国务院总理李克强近日考察了腾讯参股的深圳前海微众银行，并希望互联网金融银行用自己的方式来倒逼传统金融机构的改革。

麦肯锡全球董事徐源宏表示，“超过60%的银行个人金融客户正在使用这样那样的在线金融服务，包括网络银行、手机银行或由互联网公司提供的金融服务平台等。他们看重在线金融所带来的随时随地办理业务的便捷性。”

他说，中国的互联网金融发展环境要好于全球其他国家。除中国外，目前还未听说有其他国家给互联网企业颁发银行牌照，因此对未来五年中国互联网金融发展环境非常乐观，互联网银行的份额一定会快速上升。

麦肯锡近期对中国一至四线城市超过3,500名零售银行客户进行调查。有意思的是，受访客户中仍有超过四成用户既不使用网上／手机银行服务，又不使用互联网公司提供的金融服务。

徐源宏解释称，虽然仍有四成用户因安全考虑等不愿使用网络金融服务，不过中国互联网市场发展相当快，相信在周边人群的影响下，未来会有越来越多的人开始尝试使用网络金融服务，当然互联网银行亦会在考虑之中。

他建议，互联网公司未来应将传统上被金融服务机构边缘化的群体（例如低收入大众）作为目标客户，并提出“准富裕阶层”的价值主张（例如由大型互联网公司提供的个性化组合管理），低价提供金融服务是互联网公司的主要优势。同时需要加强营销来增强客户在线访问频次及消除对在线金融产品安全风险的顾虑。

而对于传统金融机构而言，品牌和实体网络会给消费者带来安全感，但便捷性和个性化略逊一些。他亦建议，传统银行应针对目标客户群采用全方位服务模式，而非以产品为主导。从长期而言，产品为主导的模式不可持续，且难以维持客户的忠诚度或黏性。

本次麦肯锡调研还发现，中国零售银行个人客户的忠诚度在亚洲范围内处于较低水平，举例来说，当其他银行提出更优惠的条件时，仅有不到一半的客户会坚持使用原先的主办银行。而在新兴亚洲国家，这一数字接近七成，中国个人金融客户越来越接受多重银行关系。

麦肯锡研究显示，中国个人客户平均拥有的银行关系数量从2011年的2.5家增至2014年的3家，这些新增的银行关系主要来自于股份制商业银行。工商银行 等四大国有银行作为主要银行的市场占有率正受到股份制银行的蚕食，尤其在一线城市及富裕客群中较为明显。