重温稿-台湾货币市场：两年期定存单加权平均得标利率料落在0.80-0.82%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 标售标的：央行两年期存单
* 标售时间：周五(9日)
* 标售金额：200亿台币
* 预测区间：0.80-0.82%
* 受访机构：六家
路透台北1月8日 - 台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.80-0.82%。预估大区间则落在0.79-0.83%。
路透周四访谈六家金融机构，其中五家预估均标有机会较上月得标利率0.812%微跌，主因上周标售364天期存单加权平均利率略较前期微幅走低，且近期整体资金情势较显宽裕。但有一家官股银行则估较上月稍微走高。
一位大型民营银行交易人士指出，目前正逢提存期初资金稳中偏松，尽管下周一起银行间因应农历年关新钞提领作业陆续展开，也不致于影响期初宽松态势，此次两年期存单得标利率料落在0.81%附近，略较上月微跌。
〞现在市场资金太多，升息声音越来越小，〞一位大型官股金控交易人士说。
虽然两年期存单可能面临台湾央行升息的机率较高，但多数银行认为，目前升息议题影响略有淡化迹象，市场较趋关注整体市场资金态势偏多的议题。
上周三央行公布标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%，略低于市场预期的0.605-0.625%。并较前次标售均标0.598%走低0.2基点，为连续第三个月走低。
上月两年期存单标售利率在0.812%，高标则位在0.821%。
央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，自今年8月起将每月例行标售金额由100亿台币增加至200亿台币。
台湾央行去年12月理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。此为央行连续14季维持利率不变。央行总裁彭淮南在会后说明指出，对美联储明年升息的时点并未改变，并预估明年物价年增率1.1-1.2%。
以下为近年两年期存单标售结果一览表：
标售日期 得标利率% 额度 央行重贴现率
(亿台币)
2014
2014年12月12日 0.812 200 1.875%
2014年11月 7日 0.846 200 1.875%
2014年10月 9日 0.851 200 1.875%
2014年 9月12日 0.836 200 1.875%
2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%
2014年 7月11日 0.747 100 1.875%
2014年 6月13日 0.699 100 1.875%
2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%
2014年 4月14日 0.705 100 1.875%
2014年 3月12日 0.727 100 1.875%
2014年 2月21日 0.744 100 1.875%
2014年 1月10日 0.757 100 1.875%
2013年12月13日 0.720 100 1.875%
2013年11月08日 0.756 100 1.875%
2013年10月11日 0.794 100 1.875%
2013年 9月12日 0.797 100 1.875%
2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号