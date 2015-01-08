《中国债市每日综述》现券及IRS窄幅震荡，短期资金变化仍是关注重点

* 现券及IRS均窄幅震荡

* 消息面淡静债市暂缺指引

* 短期市场关注点仍在资金面走向

路透上海1月8日 - 中国银行间市场周四现券及利率互换(IRS)均窄幅震荡，消息面淡静债市也暂缺乏指引，明日虽有12月物价数据将发布，但超预期的可能性有限，短期市场走势仍主要受资金面变化的牵制。

交易员指出，下周密集新股IPO对流动性冲击几何，不确定性仍较大，这之前债市尚难打破当前的僵局。

“就2-3个(基)点之间晃荡，没什么特别的，现在这个收益率水平有点尴尬，上不上下不下的，数据又没什么推动，对IPO又有点担心。”上海一银行交易员称。

他并谈到，明天虽然有CPI和PPI数据公布，但从去年看，物价数据对市场的影响程度减弱，除非出现大幅超预期的情况，不过结合近期的经济形势看这一可能性不大。

路透综合约22家机构预测中值结果显示，2014年四季度GDP同比增速料进一步放缓至7.2%，受国际大宗商品价格持续下跌影响，12月PPI同比跌幅料扩大至3.1%；当月CPI同比涨幅预计为1.5%。

北京一银行交易员表示，近期政策面和基本面都没有更多的亮点，市场主要关注点仍在资金面上，“就看看下周IPO对资金影响到底怎么样，现在看暂时还好。”

国债期货主力合约TF1503 小幅走高，收报96.680元人民币，较上日结算价涨0.10元或0.11%。

现券方面，剩余期限约9.62年的国开行固息债140222券最新成交对应收益率 为4.0501%，上日为4.0550%。

**流动性仍属宽裕**

银行间市场早盘回购利率 多数继续小跌，整体流动性依旧宽裕，只有跨新股IPO申购周期的14天期资金需求仍旺盛，不过供给情况还是能满足需求。

交易员并指出，新股密集发行期将至，虽然截至目前资金面的表现要好于预期，但下周其影响料将逐步显现，资金可能会逐步进入紧平衡局面。

“现在借七天品种不是很好，需求还是14天的多一些，减点的比较少，大行就在加权（利率）出，供给还可以，想要还是有的，”华东一银行交易员称。

她并指出，本来市场预期受下周密集IPO影响，最近两天资金就会慢慢紧起来，不过至少到目前为止流动性看上去还不错；但今年春节时间较晚，不排除本轮IPO后，春节前还有一批IPO登场，未来一个月的资金面难言轻松。

中国证监会周一稍晚下发20家首次公开发行（IPO）企业的发行批文，这些公司的网上网下申购日集中在下周。至此，证监会去年6月宣布的“百家发行”计划已基本收官。欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选

今日银行间市场质押式回购总成交金额为10,455.72亿元，较上日的10,860.38亿元稍降；其中，隔夜品种成交8,380.39亿元，上日为8,890.30亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8102 2.8606 -5.04 8,380.39

七天 3.7292 3.8387 -10.95 932.25

14天 4.7094 4.7312 -2.18 741.83

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.2000 0.4850 -28.50 --

七天 3.3000 3.2300 +7.00 --

14天 4.0500 5.0050 -95.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8800 2.9300 -5.00 --

七天 3.7400 3.8700 -13.00 --

14天 4.7500 4.7500 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8300 2.8810 -5.10 --

七天 3.7450 3.8730 -12.80 --

三个月 4.9630 5.0190 -5.60 --