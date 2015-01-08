《全球汇市》欧元接近九年低点，受欧洲央行QE前景打压

“欧洲央行料将开始量化宽松的预期越来越强。有些人认为欧元可能跌至1.15美元左右，”法国兴业银行驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki说。
与此相反，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍料将升息，不过何时行动仍不明朗。12月会议记录并未提供有关美联储何时行动的新线索。
美元兑日圆 反弹至119.75日圆上方，弹离周二所及的三周低点118.36。
欧元弱势使美元指数 停留在九年高位。该指数最新报92.234，接近隔夜市场创出的高点92.265。
周三美国ADP公布的民间就业数据好于预期后，美元走高，该数据支撑了周五非农就业报告或良好的预期。市场预计美国12月料新增24万个就业岗位。
“数据只要高于20万个，美元都应能维持全线上涨的趋势，”野村的Goto说。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1796 1.1837 -0.35 -2.49 1.2097
美元/日圆 119.74 119.25 +0.41 +0.05 119.68
欧元/日圆 141.27 141.15 +0.09 -2.42 144.77
美元/瑞郎 1.0179 1.0141 +0.37 +2.39 0.9941
英镑/美元 1.5040 1.5109 -0.46 -3.42 1.5573
美元/加元 1.1823 1.1812 +0.09 +1.76 1.1618
澳元/美元 0.8113 0.8077 +0.45 -0.67 0.8168
新西兰元/美元 0.7804 0.7780 +0.31 +0.09 0.7797
欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -0.15 1.2026
欧元/英镑 0.7842 0.7830 +0.15 +1.12 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3919 9.4408 -0.52 -0.81 9.4688
美元/挪威克朗 7.6998 7.7024 -0.03 +3.05 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军/王丽鑫/白云; 审校 高琦/蔡美珍)