《羊年展望》宽松政策护航中国债市牛尾行情可期，信用债创新料成亮点

* 流动性宽松护航，2015年债市继续走牛基础仍存

* 利率债走势视政策宽松力度而定，料空间有限

* 信用债告别城投红利，配置尚需精耕细作

* 项目收益债及资产证券化相关品种有望成债市新亮点

* 违约风险及股市走强等因素料对债市造成干扰

作者 吴芳

路透上海1月12日 - 2014年在中国经济走疲伴随着央行流动性宽松盛宴背景下，债券市场波澜壮阔，牛气冲天，羊年能否继续高唱凯歌？业内人士认为，宏观经济基本面下行通道中，监管层降低融资成本还将一如既往，流动性稳中宽松态势将继续为债市保驾护航，但力度恐有限，债市更大可能呈现牛尾行情。

他们并指出，上半年债市在配置需求及资金面支撑下价值仍存，而下半年不排除经济逐步企稳回升可能带来调整风险，宜采取保守防御策略为主；同时信用债配置则需在城投债风险充分释放之后，在个券和行业中精挑细选，更多的创新品种值得期待。

“2015年债市走向还要关注货币政策动向、刚性兑付何时处理、创新品种、转债，”南京证券固定收益分析师杨浩认为，利率债继续操作空间不及去年，而债市创新方面比如资产证券化以及PPP(公私合作关系)等品种将成亮点。

申银万国证券在2015年利率债策略报告中指出，地产和制造业下滑速度难以放缓，经济仍将面临严峻的下行压力；在经济下行、通胀走低的情况下，货币政策尽管制约重重，但总体仍将维持中性偏松格局，二者决定2015年债券牛市不改，但空间有限。

“2015年最低点一年国债将达到2.8%左右，10年国债3.4%，10年国开3.6%，都将突破2014年低点，但和目前相比，最大下行空间在30-60bp，幅度较为有限，”报告预计。

对于全年的投资策略，申银万国证券则认为，一季度宜缩短久期，采取短端国债及票息策略；二季度牛平初期，看好长端国开和中高等级信用债，适当拉长久期和增加杠杆；下半年进入牛市中后期，看好长端国开，顺势而为，控制杠杆，逐渐减仓其他品种，慎配国债。

“利率债空间上不如14年了，但是投资回报率和通胀还可能继续探底，所以还是有得玩的，”华中一券商交易员表示，感觉15年应该是信用债新品种的天下了，基础资产的改善和经济增长肯定赶不上金融市场的创新步伐。

中国央行最新季度例会指出，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

**宽松力度有限，抑制利率债表现空间**

2014年货币政策从降低正回购利率开始，再到SLO、SLF、MLF等定向工具驰援流动性，且伴随着经济动能疲软，共同推动债市一路走强。而展望2015年，鉴于通胀仍将低位，稳健偏松的货币政策可能不会发生根本转向，因此对债市支撑仍存，但宽松力度可能有限，对利率债品种亦难有大利好。

“今年政策宽松的必要性还是很强，除了经济下行之外，更重要的对冲通缩风险，这些都将利好利率债走势，”大通证券债券研究员徐虹认为，而且如果房地产市场或者地方政府债务出现问题，央行继续降息可能性较大，保守估计是降息1-2次，降准或者定向投放流动性也不排除，但具体操作手段可预测性并不强。

“不过，虽然央行仍有降准或者继续结构性释放流动性的可能，但这并不意味着债市2015年继续呈现大牛市的行情，牛尾行情可能性更大一些，”她认为，不排除一旦实体经济融资成本得以有效降低，央行货币政策放松的空间收窄，届时债市收益率将面临上行压力。

安信证券固定收益分析师刘长江亦认为，15年货币政策可能没有市场想象的宽松，政府可能接受较低的经济增速，以宽信贷为主，导致货币政策宽松程度有限。

“央行应该不会再走以前的那种路数了，除非无路可走的时候。如果7%的增速都保不住，央行应该会放水，债券会再走牛。但是，我觉得7%应该能保住。所以，央行可能不会太松，”他称。

对于债市收益率曲线整体走势，中金公司报告指出，2014年三季度货币政策放松以来，债券收益率大幅回落，目前长端利率相比于2012年和2013年的低点并不算太高；考虑到未来货币市场利率下仍有下调的空间，从趋势来看，整体收益率曲线可能会变得更为陡峭。

2014年10年期国债收益率曲线收报3.6219%，较年初累积下跌近100bp,年中一度到达低点3.4767%;10年期国开债曲线收报4.0925%，较年初累积下跌近180bp,年中一度到达收益率低点3.8507%。

欲浏览2014年10年期国开债收益率曲线走势，请点选：link.reuters.com/kes73w

欲浏览2014年10年期国债收益率曲线走势，请点选：link.reuters.com/vas73w

在供给方面，利率债供给料大幅增长，也将限制收益率下行空间。

中信建投证券预计，2015年中央经济工作会议指出，积极的财政政策要更有力度，预计赤字2.3%-2.5%，财政赤字水平在1.6-1.7万亿。预计国债发行量1.9-2.0万亿之间,地方政府债发行6,000-7,000亿；政策性金融债发行量2.6万亿，利率债总供给近5.4万亿，较去年4.3万亿，增长近25%。

财政部近日公布2015年关键期限记账式国债和储蓄国债发行计划，今年计划招标发行49期关键期限记账式国债，发行期数较去年增加7期，三年和五年品种明显扩容。

**信用债配置需精挑细选**

2014年跟随债券市场整体向好行情，信用债收益率亦整体下行，仅在3月超日债违约及年末股市上涨时出现调整，同时年末中证登回购新规等令信用债抛压加重；2015年信用债收益空间有望在个券和行业中仔细甄选，创新品种仍值得期待。

“信用债（收益率）经历了前期上行后，风险溢价已经普遍回归中位水平，总体配置价值明显提高，”国海证券固定收益分析师黄诗城表示，地方政府债务的甄选再度成为市场心中一颗不知潜伏在何处的个券地雷，城投债也由年中普遍乐观不加选择的全盘接受转向谨慎观望。

他并指出，最终确认为地方政府债务的债券信用利差有望再向前期低位靠拢，而被排除在外的个券，收益率可能继续向过剩产能国企收益率靠拢。

因此他认为，未来信用债收益空间来自于个券的甄选，结合地方政府债务管理文件43号文等判断，募集资金用途仍是债券甄选的最重要指标，与地方政府关系密切且公益性质强的品种风险更小。

关于信用利差，中金公司策略报告就指出，考虑到短期内城投债供给下滑明显，特别是年底调整后信用利差有所恢复，预计在一季度相对旺盛的配置需求下，利差有望压缩，从而带来资本利得机会。15年前半段信用利差有望维持在历史中值以下，但后半段伴随理财转型加速，对信用债需求的弱化可能会更加明显，供给反弹压力渐增，供需关系大概率将趋于恶化，利差反弹的压力增加。

“15年将是创新频出的一年，但性价比完全媲美城投债的品种恐难再现，推动信用债回归风险定价本源,”报告并认为，信用债投资需要逐步从粗放的高票息配置策略转向挖掘风险收益比相对较优品种的精耕细作模式，在深入信用研究的基础上以更精准地择时择券获取超额收益。

在供给方面，申银万国证券预计，2015年城投债将停止供应，分流为地方政府债、项目专项债和PPP项目债等。由于项目专项债和PPP项目尚在启动阶段，短期内难以完全接续，基建相关债券供应下降已成定局。2015年信用债供给将收缩，预计信用债发行规模3.7万亿，较2014年下降0.4万亿。

**违约风险及股市强势成扰动因素**

除此之外，信用债违约风险一直是市场关注热点，但机构多认为，2015年债券市场爆发系统性违约风险的可能性仍不大，但企业基本面没有根本好转，银行风险偏好仍低，低评级债券企业再融资压力仍然很大的情况下，信用事件对于利差的阶段性冲击仍难以避免。

与此同时，机构对中国股市预期向好，虽将为可转债提供机会，但也将成为扰动债市走势不可忽视的因素之一。华融证券报告就认为，2015年，市场预期沪深两市将延续2014年年底的牛市，或有震荡，但上行的概率较大，股市的资金分流作用将成为债市能否持续走高的扰动因素。

杨浩亦表示，除股市超预期走强之外，经济基本面仍需要观察房地产和基建板块表现如何，防范宏观经济复苏超预期令债市承压，而信用债全年都需要关注信用违约风险。

此外，国债期货作为债券市场重要衍生品，2014年期现联动效应明显增强，伴随着债市走势14年走出了大幅反弹的行情。受益于经济下行压力加大，货币政策导向越发宽松。

“2015年在现券上半年向好，下半年风险加大的趋势下，国债期货也将先震荡走升后逐步回落，”中信期货预计。