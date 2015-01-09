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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：1月9日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北1月9日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,773.00亿台币。
    --公债付息102甲1期付息5.5亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。
    --瑞士银行伦敦分行发行1亿美元30年期零息债。
    --财政部发行三年期公债104/1期，预估金额350亿台币，6日标售。
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    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)9,515.8亿台币：
      01/12                  1,036.50亿台币
      01/13                  4,205.00亿台币
      01/14                  2,762.00亿台币
      01/15                  4,011.00亿台币
      01/16                  1,116.50亿台币
      01/19                  2,032.50亿台币
      01/20                    957.00亿台币
      01/21                    806.00亿台币
      01/22                  3,194.00亿台币
      01/23                  3,571.50亿台币
      01/26                  2,457.00亿台币
      01/27                  2,464.50亿台币
      01/28                  2,270.50亿台币
      01/29                     14.00亿台币
      01/30                     19.00亿台币
      02/02                  6,759.80亿台币
      02/03                  1,839.00亿台币
    --公债还本付息922.321475亿台币。  

      1/12       99甲1期本金       800亿台币
      1/12        99甲1期5息         7亿台币
      1/13       100甲2期4息   13.8125亿台币
      1/15       102甲2期2息         7亿台币
      1/17       103甲1期1息    2.1875亿台币
      1/18       89甲7期15息     31.25亿台币
      1/20       101甲2期3息        13亿台币
      1/20       103甲2期1息  3.948975亿台币
      1/22       88甲3期16息   14.1225亿台币
      1/28        99甲2期5息      13.5亿台币
      1/28       102甲3期2息      10.5亿台币
      1/29       103甲3期1息         6亿台币
 
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
    --1/12：央行发行两年期定存单，预估金额200亿台币，9日标售。
    --1/14：财政部发行182天期104-2期国库券，暂定金额250亿台币，13日标售。
    --1/23：财政部发行20年期公债104/2期，预估金额400亿台币，20日标售。
    --1/26：汇丰银行发行2.2亿美元30年期零息债。
    --2/3：财政部发行91天期104-3期国库券，暂定金额300亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
      
    注：*表新增或更新。     

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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