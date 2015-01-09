台股业绩：台积电12月合并营收695.1亿台币，年增率39.9%

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
路透台北1月9日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，去年12月合并营收为695.1亿台币，较上年同期成长39.9%，但按月减3.8%。
台积电此前表示，预估2014年第四季合并营收2,170-2,200亿台币，较第三季的2,090.5亿成长3.8-5.24%。
该股今日收跌2.9%，报134台币；大盘加权股价指数 则收小跌0.24%。
台积电最近三个月营收表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2014年12月 695.1 -3.8 +39.9
2014年11月 722.8 -10.5 +63.0
2014年10月 807.4 +7.9 +55.9 (完)
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路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100