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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 13:45 BJT

台股业绩：台积电12月合并营收695.1亿台币，年增率39.9%

路透台北1月9日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周五公布，去年12月合并营收为695.1亿台币，较上年同期成长39.9%，但按月减3.8%。

台积电此前表示，预估2014年第四季合并营收2,170-2,200亿台币，较第三季的2,090.5亿成长3.8-5.24%。

该股今日收跌2.9%，报134台币；大盘加权股价指数 则收小跌0.24%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年12月 695.1 -3.8 +39.9

2014年11月 722.8 -10.5 +63.0

2014年10月 807.4 +7.9 +55.9 (完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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