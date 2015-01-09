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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 15:58 BJT

台股业绩：鸿海12月合并营收5,155.69亿台币，较上年同期增5.02%

路透台北1月9日 - 全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 周五公布，去年12月合并营收为5,155.69亿台币，较上年同期成长5.02%。

鸿海12月营收较11月的5,147.9亿台币则成长0.15%。

鸿海最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年12月 5,155.69 +0.15 +5.02

2014年11月 5,147.93 +9.76 +12.85

2014年10月 4,689.99 +12.90 +22.58 (完)

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