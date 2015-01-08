更新版 1-台湾货币市场：短率续持在低位，银行积极抢进带动短票利率略有趋跌

* 整体资金情势宽裕令短率续处低位

* 银行抢进短票带动利率低位略趋跌

* 月初债券市场附买回资金稳中偏松 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北1月8日 - 台湾银行间短率周四持在低位。资金调度人士认为，整体金融市场资金情势宽裕，惟拆款需求仍显疲弱，短率维持低档区间，银行为去化过剩资金纷纷抢进短票，令短票利率区间低位微跌。

他们表示，由于银行间资金水位垫高及资金去化管道有限，本提存期初银行间负数操作难度提高，旬初才三个交易日累积超额准备已达800亿台币，银行资金持续涌进短票市场扫货，但短票量能有限根本难以消化银行间需求，只能仰赖央行冲销隔夜拆款过剩资金。

〞钱多到，负数都做不出来。〞一位中型民营银行交易员说。

资金拆入方银行指出，下周一起银行间因应农历年关新钞提领作业陆续展开，被安排较早领现的银行担忧资金卡在库存现金，以致周转金及准备金调度较趋辛苦，料略为带动银行间拆入需求回温。

台湾央行周五将标售两年期定存单。路透调查显示，本次两年期定存单加权平均得标利率料落在0.80-0.82%。预估大区间则落在0.79-0.83%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间落在0.295-0.425%，亦同上日；一周拆款利率区间在0.38-0.44%，上日在0.38-0.500%。

**短票交投续热**

短票方面，大型票券交易员称，月初银行间买票意愿相当踊跃，而发票量却依旧低迷，难以满足银行买票需求，连到期续作的票源都不足以因应，令短票利率区间低位略有走低。

〞钱多得像什么一样，快被钱淹没。〞一位大型票券商交易员说。

他们亦指出，周五发票量例行性偏多，部分票券商预估明日发票量将较平日增加三成，吸引银行间今日提前抢票，料短票利率可望续持在低位，但下探空间已微乎其微。

今日票券商与银行承作的30天期自保短票主要利率区间在0.59-0.61%，区间低位略为下移，上日则为0.60-0.62%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.612%，前日平均利率在0.603%。交易员预计今日交投将拉回到0.60%附近。

台湾央行周四公布，共发行6,406.8亿台币存单。与今日存单到期金额6,444.8亿台币相较，存单发行余额减38亿。 周五存单到期2,773.00亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为264亿台币，累积超额准备为1,066亿台币、加计前期1%的超额准备为3,195亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致持平上日。资金调度人士指出，月初市况一如往常平稳，投信及银行端的资金供应充足，利率维持既有区间没有变化，资金缺口早早得以弥平。

不过在市况平稳之中，市场交易员也注意到外部情势变化。包括近来外资汇出部位加大，虽然暂时未影响到银行对债RP市场的资金供应，但如果外资对风险资产的偏好下降，加速撤出资金，也有机会影响台币资金的宽裕程度。

〞寿险因为国际债的关系在市场供应的资金比重已经下降，现在由银行来补充。我们会很关心外资的动向。〞一位证券商交易员说。

此外，交易员也指出，从当前市场资金供应的情况看来，本月底的资金状况应不至于太过紧俏，可望平稳度过。至于农历年关的影响，恐怕要到长假前一周的2月9日当周才会逐步反应。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，亦与上日相同。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率则成交在0.40-0.51%，和上日相同；公司债附买回利率成交约在0.50-0.57%，也与上日相同。