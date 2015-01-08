表格：沪港通市场数据摘要--1月8日

路透香港1月8日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市场
数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 119.22亿元人民币（已用8.2%） 98.63亿元人民币（已用6.0%）
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 中信证券 177,935,344 485,179,461 663,114,805
2 中国平安 322,200,281 105,247,031 427,447,312
3 上海机场 180,221,146 1,030,031 181,251,177
4 大秦铁路 97,524,773 78,412,617 175,937,390
5 招商银行 53,885,954 106,106,600 159,992,553
6 方正证券 200,993 154,731,025 154,932,018
7 航天动力 133,956,919 194,530 134,151,449
8 工商银行 93,959,596 22,438,007 116,397,603
9 伊利股份 82,595,418 31,896,141 114,491,559
10 保利地産 14,382,065 99,118,365 113,500,430
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 金鹰商贸集团 101,310,240 206,080 101,516,320
2 上海电气 42,562,060 41,319,360 83,881,420
3 中国建材 68,132,940 364,220 68,497,160
4 中国铁建 61,700,045 5,157,185 66,857,230
5 中国南车 44,743,100 15,150,700 59,893,800
6 中国北车 35,313,020 12,115,750 47,428,770
7 中海油田服务 36,421,240 4,948,040 41,369,280
8 东方电气 29,414,460 9,459,312 38,873,772
9 中信银行 27,419,500 4,139,160 31,558,660
10 大连港 21,381,120 8,409,300 29,790,420
（完）
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(整理 雷美珍; 审校)