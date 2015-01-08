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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 19:15 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--1月8日

路透香港1月8日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    119.22亿元人民币（已用8.2%）      98.63亿元人民币（已用6.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    中信证券                   177,935,344      485,179,461        663,114,805
   2    中国平安                   322,200,281      105,247,031        427,447,312
   3    上海机场                   180,221,146        1,030,031        181,251,177
   4    大秦铁路                    97,524,773       78,412,617        175,937,390
   5    招商银行                    53,885,954      106,106,600        159,992,553
   6    方正证券                       200,993      154,731,025        154,932,018
   7    航天动力                   133,956,919          194,530        134,151,449
   8    工商银行                    93,959,596       22,438,007        116,397,603
   9    伊利股份                    82,595,418       31,896,141        114,491,559
  10    保利地産                    14,382,065       99,118,365        113,500,430
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    金鹰商贸集团                  101,310,240         206,080      101,516,320
   2    上海电气                       42,562,060      41,319,360       83,881,420
   3    中国建材                       68,132,940         364,220       68,497,160
   4    中国铁建                       61,700,045       5,157,185       66,857,230
   5    中国南车                       44,743,100      15,150,700       59,893,800
   6    中国北车                       35,313,020      12,115,750       47,428,770
   7    中海油田服务                   36,421,240       4,948,040       41,369,280
   8    东方电气                       29,414,460       9,459,312       38,873,772
   9    中信银行                       27,419,500       4,139,160       31,558,660
  10    大连港                         21,381,120       8,409,300       29,790,420
   
    （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校)
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