《综述》美国上周初请失业金人数下降，2014年裁员人数为17年来最低

* 美国一周初请失业金人数下降4,000人

* 初请失业金人数四周均值也下跌

* 2014年公布的裁员人数为1997年来最低

路透华盛顿1月8日 - 美国最新一周初请失业金人数下跌，12月裁员人数骤降，显示就业市场正不断改善。

尽管全球经济步履蹒跚，但周四的报告支持今年美国经济增速的观点，消费者支出上升推动美国经济增长。

“就业市场状况继续改善，支持消费者支出，且为良性的经济循环作出贡献，”Plante Moran Financial Advisors首席投资长Jim Baird说。

美国劳工部公布，1月3日止当周美国初请失业金人数下降4,000人，至经季节调整的29.4万人。

尽管初请失业金人数略多于分析师预估的29.0万人，但下降趋势继续反映就业市场正稳步改善。以目前水平来看，初请失业金人数可能没有很多空间进一步下跌。

“一周初请失业金人数过去20年从未跌到28-29万人区间以下，反映出即使在经济最好时期，裁员是企业成长/营运周期的自然一部份的事实，”Millar Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis说。

美国一周初请失业金人数四周均值为29.1万人，连续第17周低于关键的30万关口。初请失业金人数四周均值是能更好的反映就业市场趋势的指标，它消除了周与周之间的波动性。

数据扶助美股连续第二日上涨，美国公债价格下跌。美元兑欧元攀升至九年高位，因预计欧洲央行可能很快出台货币刺激计划以遏止欧元区滑入通缩。

**2014年裁员人数下降**

就业市场不断增强可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)向升息更靠近一步。美联储自2008年12月以来一直保持近零利率。

全球外包顾问公司Challenger, Gray & Christmas公布的报告显示，12月美国企业公布的裁员人数下降9.2%。

在2014年全年，企业公布裁员人数总计483,171人，较2013年下降5%，且为1997年来最低。

“对求职者来说，这是好消息，他们在2015年不但会找到更多就业机会，而且当他们在新的职位工作时，将享受到更好的职位保障，”Challenger, Gray & Christmas执行长John A. Challenger说。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国12月民间就业人数增加，且是连续第二个月强劲增长。

周五出炉的12月美国非农就业岗位料增加24万个，11月大幅增加32.1万个。如果12月非农就业岗位数据符合预期，将是连续第11个月增幅在20万个以上，为1994年来最长的强劲增长势头。

2014年全年美国就业增幅料为1999年来最大。12月失业率料将下滑0.1个百分点，至5.7%，为2008年6月来最低水平。(完)