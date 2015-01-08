欧洲股市：劲涨2.9%，因美联储重申对升息有“耐心”且乐购股价上涨

* FTSEurofirst 300指数劲涨2.9%，上日美联储公布会议记录

* ECB重申将可能购买主权债

* 乐购股价涨幅最大，因公布公司最新消息

* Monte Paschi上扬，受Santander并购臆测推动

* 希腊选举担忧令该国股市表现落后

路透1月8日 - 欧洲股市周四劲涨，因英国乐购(Tesco) 公布圣诞节销售强劲提振零售股攀升，且上日美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储不急于加息。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨2.9%，报1,368.37点，尽数扳回今年初以来所有跌幅。

零售股周四领升股市，STOXX Europe 600零售指数 飙升4%。乐购股价暴涨15%，此前公司公布，为期六周的圣诞节档期销售好于预期、公司计划出售资产和削减数亿英镑成本。

不过，英国马莎百货 大跌3.5%，此前公司称圣诞节期间的衣服、礼品和家庭用品基础销售下降5.8%，跌幅大于预期。

美联储会议记录和欧洲央行料将出台进一步刺激计划为股市提供支撑。美联储官员称对何时升息保持“耐心”，而欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一封至管委会的信中表示，管委会一致承诺将使用更多职权范围内的非常规工具，可能包括购买包括主权债在内的各类资产。

意大利银行Monte Paschi 暴涨12.4%，因臆测西班牙国际银行集团(Santander) 可能并购该银行。Monte Paschi是欧洲银行业压力测试中实力最弱的银行，该行正寻找买家。

希腊股市再次跑输，下挫2.1%，因欧洲央行周四表示，希腊银行业获得欧洲央行资金，是基于相信将会成功完成救援计划评估，以及希腊接着将与欧盟/国际货币基金组织(IMF)金主达成一项后续计划协议。