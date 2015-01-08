纽约期市：纽约可可急升至两半月高位，阿拉比卡咖啡期货续涨

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透纽约/伦敦1月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四一度急升逾100美元至两个半月高位，因技术性买入提振价格升穿多个技术水平，阿拉比卡咖啡期货连涨第四日，因担心巴西天气。
原糖期货升至逾两周高位，也是受巴西降雨量低于平常水平所提振。指数重新平冲仓位令美国软商品市场成交放量。
可可期货创10月中来最大单日升幅。
交易商表示，交投最活跃的3月可可合约触动在周一高位上方挂有的止损单，之后再升至12月高位2,997美元附近，但在略高于100日移动均线切入位3,103美元失去动能。市场成交放量。
纽约3月可可价格 升74美元，或2.5%，收报每吨2,986美元，在升至10月27日来最高的3,016美元后缩减涨幅。
伦敦5月可可 上涨30英镑，或1.5%，收报每吨2,013英镑，此前触及10月23日来最高的2,028英镑。
近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.85美分，或1.1%，收报每磅1.7690美元。
3月罗布斯塔咖啡 下跌11美元，或0.6%，收报每吨1,969美元。
近月原糖 上涨0.1美分，或0.7%，收报每磅14.88美分，在升至12月22日来最高的15.17美分后缩减涨幅。3月白糖期货 上升2.30美元，或0.6%，收报每吨392.20美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。