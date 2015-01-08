纽约期市：纽约可可急升至两半月高位，阿拉比卡咖啡期货续涨

路透纽约/伦敦1月8日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四一度急升逾100美元至两个半月高位，因技术性买入提振价格升穿多个技术水平，阿拉比卡咖啡期货连涨第四日，因担心巴西天气。

原糖期货升至逾两周高位，也是受巴西降雨量低于平常水平所提振。指数重新平冲仓位令美国软商品市场成交放量。

可可期货创10月中来最大单日升幅。

交易商表示，交投最活跃的3月可可合约触动在周一高位上方挂有的止损单，之后再升至12月高位2,997美元附近，但在略高于100日移动均线切入位3,103美元失去动能。市场成交放量。

纽约3月可可价格 升74美元，或2.5%，收报每吨2,986美元，在升至10月27日来最高的3,016美元后缩减涨幅。

伦敦5月可可 上涨30英镑，或1.5%，收报每吨2,013英镑，此前触及10月23日来最高的2,028英镑。

近月3月阿拉比卡咖啡期货 上涨1.85美分，或1.1%，收报每磅1.7690美元。

3月罗布斯塔咖啡 下跌11美元，或0.6%，收报每吨1,969美元。

近月原糖 上涨0.1美分，或0.7%，收报每磅14.88美分，在升至12月22日来最高的15.17美分后缩减涨幅。3月白糖期货 上升2.30美元，或0.6%，收报每吨392.20美元。(完)

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