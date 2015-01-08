全球金市：金价下跌，因美元续涨和股市上扬

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
* 欧洲股市大涨，受美联储会议记录支撑
* 最大的黄金ETF周三黄金持仓量减少3吨
* 欧元计价黄金触及2013年9月来最高位
路透伦敦1月8日 - 金价周四连跌第二日，交投振荡，受累于美元和股市上涨，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储对何时升息保持耐心。
美联储12月会议记录显示会上决策者继续规划在今年稍后开始升息。 提振欧洲股市大涨。
1935 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,208.17美元。
美国2月期金 跌2.20%，或0.2%，收报每盎司1,208.50美元。
“欧元续跌，跌至九年新低，而且股市上涨，这对黄金很不利，”汇丰证券首席金属分析师James Steel说。
“这降低了对黄金的避险买需。金价在本周稍早上涨后有一些获利了结。”
美元兑欧元触及九年高位，投资者对欧洲央行离进一步放宽货币政策更近一步的押注增加。
欧元走弱，令欧元计价黄金 上升0.8%，至每盎司1,031.68欧元，此为15个半月高位。
美国10年期公债收益率持平在2%支撑黄金早盘表现。
分析师等待周五出炉的非农就业报告，该报告可反映美国经济体质。如果报告强劲，将支撑美联储提早而不是推后升息观点。
最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周三持有的黄金仓位减少3吨，令其总黄金持有量下降至2008年底来最低的704.83吨。
现货银 跌1%，报每盎司16.35美元。现货铂金 上扬0.2%，报每盎司1,215.49美元。现货钯金 涨0.4%，报每盎司791.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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