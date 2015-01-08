纽约期市：期棉在淡静交投中上涨，等待USDA月度供需报告

路透纽约1月8日 - 期棉周四在淡静交投中微幅上升，在上日结算价附近交投，交易员关注周一出炉的政府月度供需报告，周四早上的出口销售数据强劲，但对市场影响不大。

交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收涨0.13美分，或0.2%，报每磅60.56美分，在隔夜时段升至最高60.64美分和在周四早上8时30分美国农业部出口销售报告公布后触及60.62美分后，期棉缩减涨幅。

农业部周度出口销售报告显示，在截至1月1日该周，新销售158,900包陆地棉，包括70,900包是出售到中国。

不过，交易商直指，新销售只是到11个不同的目的地，少于平常，而且取消订单上升，使市场认为销售报告不是全面利好信号。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)