纽约期市：期棉在淡静交投中上涨，等待USDA月度供需报告

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透纽约1月8日 - 期棉周四在淡静交投中微幅上升，在上日结算价附近交投，交易员关注周一出炉的政府月度供需报告，周四早上的出口销售数据强劲，但对市场影响不大。
交投最活跃的ICE-3月期棉合约 收涨0.13美分，或0.2%，报每磅60.56美分，在隔夜时段升至最高60.64美分和在周四早上8时30分美国农业部出口销售报告公布后触及60.62美分后，期棉缩减涨幅。
农业部周度出口销售报告显示，在截至1月1日该周，新销售158,900包陆地棉，包括70,900包是出售到中国。
不过，交易商直指，新销售只是到11个不同的目的地，少于平常，而且取消订单上升，使市场认为销售报告不是全面利好信号。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592