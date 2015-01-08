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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 05:11 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高1.84%，Nasdaq指数上升1.84%

路透1月8日 - 美国股市周四大涨近2%，连升第二天，受预期美国经济将继续改善和欧洲央行将采取更激进的刺激计划所提振。

道琼工业指数 收高323.35点，或1.84%，至17,907.87点；标准500指数 上升36.24点，或1.79%，收报2,062.14点；Nasdaq指数 上升85.72点，或1.84%，收报4,736.19点。(完)
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