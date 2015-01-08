美国股市: 道琼工业指数收高1.84%，Nasdaq指数上升1.84%

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透1月8日 - 美国股市周四大涨近2%，连升第二天，受预期美国经济将继续改善和欧洲央行将采取更激进的刺激计划所提振。
道琼工业指数 收高323.35点，或1.84%，至17,907.87点；标准500指数 上升36.24点，或1.79%，收报2,062.14点；Nasdaq指数 上升85.72点，或1.84%，收报4,736.19点。(完)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592