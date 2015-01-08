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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 05:29 BJT

美股盘后：BED BATH & BEYOND急跌5.2%，之前该公司公布业绩

路透1月8日 - BED BATH & BEYOND INC 周四在美股盘后急跌5.2%，之前该公司公布了业绩。(完)
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