美国股市: 连涨第二日，因对经济感到乐观

* 标准500指数在2015年迄今上涨

* 美国最新一周初请失业金人数直指就业市场不断改善

* 三大股指均上涨约1.8%

路透纽约1月8日 - 美国股市周四大涨近2%，连升第二天，受预期美国经济将继续改善和欧洲央行将采取更激进的刺激计划所提振。

标准500指数过去两个交易日累计上涨3%，扳回部份之前五个交易日累计4.2%的跌幅，令该指数在今年迄今上升。道指和Nasdaq指数也高于去年底水平。

股市全面上涨，标普材料股、能源股和科技股各劲升逾2%，领涨股市。

尽管美国最新一周初请失业金人数高于预期，但较之前一周下跌，直指就业市场根基更稳。周五关键的美国非农就业报告将出炉。

“我们到了非农就业岗位增幅持续保持在20万或20万以上区间的地步。我认为，这将促使美联储的任何行动和我们预期的一致，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke说。

周五的12月就业报告预计将显示非农就业岗位增加24万。

欧元区公布的经济数据持续疲弱，令市场对欧洲央行将采取更激进行动的乐观情绪升温，也提振了此间市场的人气。

美国原油期货连升第二日，结算价报每桶48.79美元，标普能源股指数 升2.2%。

油价可能正在回稳的迹象带动了投资人的信心，但市场分析人士仍未准备好表示油价已经寻获底部。

道琼工业指数 收高323.35点，或1.84%，至17,907.87点；标准500指数 上升36.24点，或1.79%，收报2,062.14点；Nasdaq指数 上升85.72点，或1.84%，收报4,736.19点。

标普500指数两日升幅为12月17-18日美联储会议令市场大涨4.5%以来最大。周三发布的联储12月会议记录显示，联储仍不急于开始升息，令投资人放心。

标普500指数还一度重回50日移动均线切入位之上，该技术支撑水准是在周一失守的。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约71亿股，高于过去五个交易日的均值67亿股

纽约证交所上涨股和下跌股分别家数为2,396和718，比率为3.34:1；Nasdaq市场，上涨股和下跌股家数分别为2,048和702，比率为2.92:1。

60只标普500指数成份股触及52周新高，8只触及52周新低；88只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)