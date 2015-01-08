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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 06:14 BJT

****澳新经济指标预测--1月9日-1月16日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
       
    1月5日当周  
    
    1月9日(五)   
    0030 澳洲零售销售(较上月)                          11月           +0.2%      +0.4%
    
    1月12日当周
    
    1月12日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           12月             --       -5.4%
                网上招聘广告                                            --       +0.9%    
    0030 澳洲房屋融资                                  11月             --       +0.3%
             投资性房屋融资                                             --       +1.0%
    
    1月13日(二)
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  12月             --       -0.1%
                      (较上年同期)                                      --       +3.3%
    
    1月14日(三)
    2145 新西兰食品价格指数                            12月             --       -0.5%
    
    1月14-15日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               12月             --       +3.3%
                            (较上年同期)                                --       +6.0%
    
    1月15日(四)
    0030 澳洲就业人口(万人)                            12月             --    增加4.27
              全职就业人口(万人)                                        --    增加0.18
              就业参与率                                                --       64.7%
              失业率                                                    --        6.3%
    
    1月16日(五)
    0200 新西兰公债外资持有比例                        12月             --       63.8% (完)
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