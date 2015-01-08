《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月8日

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 36.32 +0.66 +1.85 1011007
搜狐 51.76 +1.04 +2.05 308299
网易 103.13 +0.51 +0.49 419301
百度 229.21 +4.86 +2.17 2637032
台湾
台湾积体电路 21.81 +0.14 +0.65 3121382
联电 2.36 +0.10 +4.42 661117
日月光 6.27 +0.20 +3.29 394320
硅品精密 7.76 +0.25 +3.33 919149
和信超媒体 0.89 -0.04 -4.29 101219
友达 6.01 +0.34 +6.00 290047
中华电信 29.28 +0.01 +0.03 64376
台湾国际航电 51.45 +0.00 +0.00 2240484
香港
中国移动 60.62 +1.05 +1.76 143379
中国联通 13.86 +0.10 +0.73 60681
中国电信 57.72 -0.25 -0.43 11881
中芯国际 4.55 -0.01 -0.22 2481
电讯盈科 6.53 -0.04 -0.61 3225
(完)
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路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。