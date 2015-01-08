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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月8日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 36.32 +0.66 +1.85 1011007

搜狐 51.76 +1.04 +2.05 308299

网易 103.13 +0.51 +0.49 419301

百度 229.21 +4.86 +2.17 2637032

台湾

台湾积体电路 21.81 +0.14 +0.65 3121382

联电 2.36 +0.10 +4.42 661117

日月光 6.27 +0.20 +3.29 394320

硅品精密 7.76 +0.25 +3.33 919149

和信超媒体 0.89 -0.04 -4.29 101219

友达 6.01 +0.34 +6.00 290047

中华电信 29.28 +0.01 +0.03 64376

台湾国际航电 51.45 +0.00 +0.00 2240484

香港

中国移动 60.62 +1.05 +1.76 143379

中国联通 13.86 +0.10 +0.73 60681

中国电信 57.72 -0.25 -0.43 11881

中芯国际 4.55 -0.01 -0.22 2481

电讯盈科 6.53 -0.04 -0.61 3225

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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