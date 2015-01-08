日韩经济指标预测--1月9日-1月16日****

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月5日当周 1月8日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,691 1月9日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +0.4 领先指标(较前月) -- -1.6 1月12日当周 1月12日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 12月 -- -2.1% 进口物价(较上年同期) -- -7.9% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 12月 -- +2.7% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 11月 -- 盈余8,334 1月13日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 41.5 2300 韩国失业率 12月 -- 3.4% 1月14日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.1% 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- -6.4% (较上年同期) -- -4.9% 1月15日(四) -- 韩国央行利率决议 1月 -- 2.0% 1月16日(五) 暂无重要经济数据公布(完)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。