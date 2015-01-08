表格：日本截至12月底外汇储备降至1.261万亿美元--财务省

中国政策：国务院修改大中型水利水电建设征地补偿和移民安置条例

路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。