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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 07:55 BJT

表格：日本截至12月底外汇储备降至1.261万亿美元--财务省

路透东京1月9日 - 日本财务省周五公布，日本12月底的外汇储备降
至1.261万亿(兆)美元。
    
    财务省稍早称，日本当局在11月27日-12月26日期间未进行市场干预
。
    
    具体数据如下(单位:10亿美元):
    
           12月底         11月底         10月底      2013年12月
底
    总计  1,260.548      1,269.079      1,265.925      1,266.815
    
    完整表格参见财务省网站：
    here
    (完)
  
 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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