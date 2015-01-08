《美国上市公司业绩公布日程表》--1月9日至1月16日

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
汤森路透1月8日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司： 公布时间 业绩季度及公司名称 代码 ---------------------------------------------------------------------- 1月12日 AMC Q4 2014 美国铝业(Alcoa) 1月13日 AMC Q4 2014 CSX Corp 1月14日 12:00 Q4 2014 摩根大通 1月14日 13:00 Q4 2014 富国银行(Wells Fargo) 1月15日 12:00 Q4 2014 美国银行(Bank of America) 1月15日 AMC Q4 2014 贝莱德(BlackRock) 1月15日 BMO Q4 2014 花旗(Citigroup) 1月15日 BMO Q4 2014 Fastenal Co 1月15日 AMC Q4 2014 英特尔(Intel) 1月15日 BMO Q4 2014 Lennar Corp 1月15日 AMC Q4 2014 People's United Financial Inc 1月15日 BMO Q4 2014 PPG Industries Inc 1月15日 BMO Q4 2014 嘉信理财(Charles Schwab) 1月15日 AMC Q4 2014 斯伦贝谢(Schlumberger) 1月16日 BMO Q4 2014 Comerica Inc 1月16日 BMO Q4 2014 高盛(Goldman Sachs) 1月16日 BMO Q4 2014 PNC Financial Services Group Inc 1月16日 BMO Q4 2014 SunTrust Banks Inc 如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 李爽)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。