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市场报道 | 2015年 1月 9日 星期五 07:04 BJT

《独家新闻》市场过剩促使大型石油贸易商预订超大油轮用于海上囤油

* 贸易商提前至多12个月预订油轮

* 全球最大的油轮之一已被预订

* 上一次看到浮动式储油还是在2009年

* 油价跌至五年半低点

路透伦敦1月8日 - 部分全球最大的石油贸易商本周租用超大油轮用于海上储存原油，这标志着全球过剩石油库存的增长进入了一个新的阶段。

货运经纪公司和船运业消息人士对路透表示，维多 、托克(Trafigura)等石油贸易公司以及能源巨擘壳牌 均已提前最多12个月预订油轮。

他们称，这样大量的长期油轮订单很不寻常，暗示贸易商可能用这些船只在海上储存过剩原油以待价格反弹，这也是2009年上次油价崩跌时的策路。

目前现货原油价格已经跌了逾50%，贸易商可以将原油储存起来等待几个月甚至更长时间以后交货，预计到那时油价将会反弹。

目前，2015年底交货的布兰特原油价格每桶要比现货高出约8美元，该溢价在本周大幅扩阔，因预测今年上半年市场存在大量过剩，目前市场的价格体系处于所谓的正价差(远期升水)。
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