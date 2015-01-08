《独家新闻》市场过剩促使大型石油贸易商预订超大油轮用于海上囤油

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
* 贸易商提前至多12个月预订油轮
* 全球最大的油轮之一已被预订
* 上一次看到浮动式储油还是在2009年
* 油价跌至五年半低点
路透伦敦1月8日 - 部分全球最大的石油贸易商本周租用超大油轮用于海上储存原油，这标志着全球过剩石油库存的增长进入了一个新的阶段。
货运经纪公司和船运业消息人士对路透表示，维多 、托克(Trafigura)等石油贸易公司以及能源巨擘壳牌 均已提前最多12个月预订油轮。
他们称，这样大量的长期油轮订单很不寻常，暗示贸易商可能用这些船只在海上储存过剩原油以待价格反弹，这也是2009年上次油价崩跌时的策路。
目前现货原油价格已经跌了逾50%，贸易商可以将原油储存起来等待几个月甚至更长时间以后交货，预计到那时油价将会反弹。
目前，2015年底交货的布兰特原油价格每桶要比现货高出约8美元，该溢价在本周大幅扩阔，因预测今年上半年市场存在大量过剩，目前市场的价格体系处于所谓的正价差(远期升水)。
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透伦敦5月2日 - 国际金融协会(IIF)周二公布的数据显示，新兴市场4月为连续第五个月外资净流入，创2015年上半年以来最长连续纪录。
路透上海5月2日 - 中国北京市财政局周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额47.827 2亿元人民币的一般和专项地方债，期限五年。 上述债券分别为该市今年第一批一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估有 限责任公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 2.768 5月9日上午9:30-10:10 5月10日 小计 2.768 专项债券 5年 45.0592 5月9上午10:30-11:10 5月10日 小计 45.0592