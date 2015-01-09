《独家新闻》市场过剩促使大型石油贸易商预订超大油轮用于海上囤油

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
“2009年时运费极低，船主都愿意把船包租出去，以减少即期运费疲软的损失，”主要油轮公司Teekay 的Christian Waldegrave表示。
“我认为在船运市场的上升期，比如现在，船主不大愿意把船长期包租出去，除非他们强烈感觉到运费将会下跌。”
初步数据显示，迄今为止油轮公司已预订出去大约1,200-1,500万桶的海上存储能力；而2009年至少有1亿桶原油在海上储存。
船运业消息人士表示，过去一周有更多贸易商前来询价。
JBC Energy分析师表示，虽然这说明市场供应过剩，不过既然原油可以挪到油轮上储存，那么未来几周油价可能会由此而暂获支撑。
“这不但会使短期价格压力有所缓解，实货市场也会因此清理一些库存，”JBC Energy在研究报告中指出。
“由于海上储油有利于平衡供需，未来几个月实货市场可能也会暂时得到支撑。”(完) (编译/审校 郑茵/张荻/王颖/许娜)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100