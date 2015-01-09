《独家新闻》市场过剩促使大型石油贸易商预订超大油轮用于海上囤油

“2009年时运费极低，船主都愿意把船包租出去，以减少即期运费疲软的损失，”主要油轮公司Teekay 的Christian Waldegrave表示。

“我认为在船运市场的上升期，比如现在，船主不大愿意把船长期包租出去，除非他们强烈感觉到运费将会下跌。”

初步数据显示，迄今为止油轮公司已预订出去大约1,200-1,500万桶的海上存储能力；而2009年至少有1亿桶原油在海上储存。

船运业消息人士表示，过去一周有更多贸易商前来询价。

JBC Energy分析师表示，虽然这说明市场供应过剩，不过既然原油可以挪到油轮上储存，那么未来几周油价可能会由此而暂获支撑。

“这不但会使短期价格压力有所缓解，实货市场也会因此清理一些库存，”JBC Energy在研究报告中指出。