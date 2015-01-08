《焦点》欧洲央行若采用折衷购债方案，恐削弱量化宽松政策效果

第三个选择可能最不受欢迎，一些投资者认为此举甚至可能会导致二线国家债券被抛售。

该计划可能一开始就规模受限。RBS计算显示，在欧元区市场上的7万亿欧元债券中，AAA评级的债券共有3.3万亿欧元。

在欧元区，只有德国仍然拥有三大评级机构给予的最高评级，不过奥地利、芬兰、卢森堡和荷兰至少被一个评级机构授予AAA评级。目前只有较小的评级机构DBRS给予法国最高评级，但这应足以让欧洲央行购买其债券。

最高评等的债券中约有一半收益率已经不到0.1%，甚至回报为负，因此这些收益率不太可能进一步大幅下跌，从而限制了欧洲央行印钞对市场的影响。

**德拉吉的承诺**

不过，RBS资深欧洲分析师Richard Barwell表示，倘若欧洲央行明确表示，不会长期限制购债的规模和范围，市场可能接受逊于主要前景预期的折衷方案。

但欧洲央行不愿接手二线国家债券，可能被视为违背了德拉吉在2012年欧元区危机严重时期所做的承诺，即竭尽全力拯救欧元。

“这要看你是否认为欧洲央行已穷途末路，”AllianceBernstein欧洲分析师Darren Williams说。“过去几年的经验表明...如果欧洲央行需要采取更多举措，它就会那么做。”(完) (编译 徐文焰/杜明霞/李爽 审校 郑茵/戴素萍)