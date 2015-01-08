《焦点》欧洲央行若采用折衷购债方案，恐削弱量化宽松政策效果

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
第三个选择可能最不受欢迎，一些投资者认为此举甚至可能会导致二线国家债券被抛售。
该计划可能一开始就规模受限。RBS计算显示，在欧元区市场上的7万亿欧元债券中，AAA评级的债券共有3.3万亿欧元。
在欧元区，只有德国仍然拥有三大评级机构给予的最高评级，不过奥地利、芬兰、卢森堡和荷兰至少被一个评级机构授予AAA评级。目前只有较小的评级机构DBRS给予法国最高评级，但这应足以让欧洲央行购买其债券。
最高评等的债券中约有一半收益率已经不到0.1%，甚至回报为负，因此这些收益率不太可能进一步大幅下跌，从而限制了欧洲央行印钞对市场的影响。
**德拉吉的承诺**
不过，RBS资深欧洲分析师Richard Barwell表示，倘若欧洲央行明确表示，不会长期限制购债的规模和范围，市场可能接受逊于主要前景预期的折衷方案。
但欧洲央行不愿接手二线国家债券，可能被视为违背了德拉吉在2012年欧元区危机严重时期所做的承诺，即竭尽全力拯救欧元。
“这要看你是否认为欧洲央行已穷途末路，”AllianceBernstein欧洲分析师Darren Williams说。“过去几年的经验表明...如果欧洲央行需要采取更多举措，它就会那么做。”(完) (编译 徐文焰/杜明霞/李爽 审校 郑茵/戴素萍)
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