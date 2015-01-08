国际油市：连续第二日变动不大，交易商仍在寻找油价底部

* 美国就业数据显示2014年美国企业公布的裁员人数为17年来最少

* 12月中国原油进口量可能创纪录高位

* 大型原油交易商租用超大型油轮在海上储存原油

路透纽约1月8日 - 全球原油价格周四连续第二日变动不大，因美国就业数据好于预期，扶助油市在本周稍早大跌10%后稍作喘息。

不过交易商说，对油市的支撑可能昙花一现，因空头继续寻找油价的底部。在原油交易历史上，这是油价的第二大跌势。

一些交易商认为，油价从6月高位下跌逾半后，可能处于交叉路口，这可能是布兰特原油自周三以来留守在50美元上方的原因。但其他交易商认为，市场可能只是在开启另一波跌势前略获喘息之机。

“我认为是卖压出现疲态，所以看到一些空头回补，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff说，“有很多投资者仍在寻找油价底部。油价跌势尚未结束，而且还差得远。”

布兰特原油 下跌0.19美元，结算价报每桶50.96美元，周三曾下挫至2009年春季来最低的49.66美元。

但美国原油 收高0.14美元，报48.79美元，周三曾跌至46.83美元的五年半低位。

布兰特原油在本周头两日累计下挫逾5美元，或约10%。

美国最新一周初请失业金人数下跌；另一份报告显示，在2014年全年美国企业公布裁员人数总计483,171人，较2013年下降5%，且为1997年来最低。

周五出炉的12月美国非农就业岗位料将连续第11个月增加20万个以上，为1994年来的最长记录。

交易商表示，对大量疲弱的经济数据可能促使欧洲央行采取进一步刺激措施的预期，和路透估计油价重挫令中国12月原油进口量创纪录高位的消息，也扶助油市人气。

不过货运经纪和船运消息人士表示，全球大型石油交易商开始租用超大型油轮在海上储存原油，这标志着全球过剩石油库存的增长进入了一个新的阶段。(完)

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