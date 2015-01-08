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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 07:09 BJT

美国债市：1月7日当周外国央行减持美国公债与机构债--FED

路透纽约1月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至1月7日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少5.76亿美元，至3.298兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少1.8亿美元，至2.965兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少1.00亿美元，至2,908.49亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)
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