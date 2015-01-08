汽车产业：本田同意就隐瞒伤亡事件，向美国政府支付7,000万美元罚款

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透华盛顿1月8日 - 美国交通官员周四表示，本田汽车 已同意向美国政府支付7,000万美元罚金，原因是未报告数以百计与该公司生产汽车有关的伤亡及其它消费者投诉事件。
本田旗下美国公司将支付两笔分别为3,500万美元的罚金，创下依据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)调查结果，对汽车制造商做出的罚金最高纪录。
该公司因违反NHTSA的早期预警报告(Early Warning Reporting)规定而受到调查。这一规定要求汽车厂商迅速报告所有可能存在缺陷、伤亡或损坏问题以及消费者投诉索赔的相关信息。
本田在11月承认，在2003年7月至2014年6月间，有1,729宗与该公司汽车有关的伤亡事故，未报告给美国安全监管机构。
这些案例中，有八宗与高田 安全气囊破裂有关。高田生产的问题气囊导致大量汽车被召回，并受到联邦调查。
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。