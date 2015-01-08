汽车产业：本田同意就隐瞒伤亡事件，向美国政府支付7,000万美元罚款

路透华盛顿1月8日 - 美国交通官员周四表示，本田汽车 已同意向美国政府支付7,000万美元罚金，原因是未报告数以百计与该公司生产汽车有关的伤亡及其它消费者投诉事件。

本田旗下美国公司将支付两笔分别为3,500万美元的罚金，创下依据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)调查结果，对汽车制造商做出的罚金最高纪录。

该公司因违反NHTSA的早期预警报告(Early Warning Reporting)规定而受到调查。这一规定要求汽车厂商迅速报告所有可能存在缺陷、伤亡或损坏问题以及消费者投诉索赔的相关信息。

本田在11月承认，在2003年7月至2014年6月间，有1,729宗与该公司汽车有关的伤亡事故，未报告给美国安全监管机构。