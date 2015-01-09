日本个股：本田同意就隐瞒伤亡事件，向美国政府支付7,000万美元罚款

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“汽车厂商不向我们报告任何安全问题，这是我们不能也不会容忍的事，因为我们若对这些问题毫不知情，就会在车辆召回过程中错过关键的一环，我们是依靠这一环节来解决问题并保护大众的，”美国运输部长福克斯(Anthony Foxx)表示。
本田之前将违反上报规定归因于数据录入与电脑程序错误，并表示公司针对依法报告的要求做出“过度狭义的解读”。
“我们已经解决这个问题，已经对早期预警报告方面的不足采取了重要行动，公司还将在此基础上做进一步工作， ”本田北美公司执行副总裁Rick Schostek在声明中表示。
该公司表示，正在研拟一套新的培训机制，改变内部报告政策，加强对早期预警报告流程的监督。
美国法律对此类违规案例的最高罚款金额为3,500万美元。福克斯表示，上限有必要提高，因为一次违规就可能导致一宗死亡。
“7,000万只是开始。但我们仍要汽车厂商加快行动，安抚因气囊缺陷问题而受害的消费者，我们希望主管机关给予强调，要求对可能存在的安全隐患进行更及时准确的汇报， ”民主党参议员Bill Nelson表示。经他提议，参议院近期对汽车行业展开一项调查。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号