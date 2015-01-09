日本个股：本田同意就隐瞒伤亡事件，向美国政府支付7,000万美元罚款

“汽车厂商不向我们报告任何安全问题，这是我们不能也不会容忍的事，因为我们若对这些问题毫不知情，就会在车辆召回过程中错过关键的一环，我们是依靠这一环节来解决问题并保护大众的，”美国运输部长福克斯(Anthony Foxx)表示。

本田之前将违反上报规定归因于数据录入与电脑程序错误，并表示公司针对依法报告的要求做出“过度狭义的解读”。

“我们已经解决这个问题，已经对早期预警报告方面的不足采取了重要行动，公司还将在此基础上做进一步工作， ”本田北美公司执行副总裁Rick Schostek在声明中表示。

该公司表示，正在研拟一套新的培训机制，改变内部报告政策，加强对早期预警报告流程的监督。

美国法律对此类违规案例的最高罚款金额为3,500万美元。福克斯表示，上限有必要提高，因为一次违规就可能导致一宗死亡。

“7,000万只是开始。但我们仍要汽车厂商加快行动，安抚因气囊缺陷问题而受害的消费者，我们希望主管机关给予强调，要求对可能存在的安全隐患进行更及时准确的汇报， ”民主党参议员Bill Nelson表示。经他提议，参议院近期对汽车行业展开一项调查。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)