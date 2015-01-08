汽车产业：通用汽车CEO预期美国市场今年趋平，但公司仍有成长空间

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
博拉表示，该公司预计2015年全美汽车销量为1,650至1,700万辆，表示成长率为零至3%。她表示，她预计2015年美国汽车销量将处于“这一区间的中段。”
对于中国这一通用汽车的最大市场，博拉称，2014年通用汽车的表现“非常、非常强劲”。2014年通用汽车在华销量较上年增长12%，表现优于中国汽车市场总体7.5%的扩张幅度。
她称美元走强“在某种情况下”可能是通用汽车面临的挑战。“我们必须使用我们拥有的各种工具...以及杠杆。”
在为通用汽车贡献了多数利润的美国市场，博拉称仍有增长空间，因为这里就业市场强劲、房价回升，而且近期燃料价格下跌。
美国汽车业2014年销量增长约6%至1,650万辆。美国该行业从2010年到2012年，每年增长逾10%，2013年增长约8%，走出了衰退阴影。美国汽车业上一次年度销量触及1,700万辆还是在2001年。(完)
(编译/审校 李婷仪/于春红/张明钧)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。