汽车产业：通用汽车CEO预期美国市场今年趋平，但公司仍有成长空间

博拉表示，该公司预计2015年全美汽车销量为1,650至1,700万辆，表示成长率为零至3%。她表示，她预计2015年美国汽车销量将处于“这一区间的中段。”

对于中国这一通用汽车的最大市场，博拉称，2014年通用汽车的表现“非常、非常强劲”。2014年通用汽车在华销量较上年增长12%，表现优于中国汽车市场总体7.5%的扩张幅度。

她称美元走强“在某种情况下”可能是通用汽车面临的挑战。“我们必须使用我们拥有的各种工具...以及杠杆。”

在为通用汽车贡献了多数利润的美国市场，博拉称仍有增长空间，因为这里就业市场强劲、房价回升，而且近期燃料价格下跌。

美国汽车业2014年销量增长约6%至1,650万辆。美国该行业从2010年到2012年，每年增长逾10%，2013年增长约8%，走出了衰退阴影。美国汽车业上一次年度销量触及1,700万辆还是在2001年。(完)