美国与加拿大经济指标预测--1月9日-1月16日****

欧元债市：公债收益率全线上升，焦点转至宏观前景
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月5日当周
1月9日(五)
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 +0.5% +0.7%
1330 加拿大就业人口变动(万人) 12月 增加1.5 减少1.07
失业率 6.6% 6.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1
民间就业岗位(万个) 增加23 增加31.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.7% 5.8%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.8%
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%
趸售销售(较前月) 持平 +0.2%
1月12日当周
1月12日(一)
1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2
1月13日(二)
1230 美国NFIB小企业信心指数 12月 -- 98.10
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 11月 484.8 483.4
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1900 美国联邦预算(亿美元) 12月 盈余220 赤字568
1月14日(三)
1330 美国进口价格(较前月) 12月 -2.1% -1.5%
出口价格(较前月) -1.0% -1.0%
1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.1% +0.7%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% +0.5%
1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.2% +0.2%
1月15日(四)
1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 4.50 -3.58
1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.2%
(较上年同期) +1.2% +1.4%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% 持平
(较上年同期) +2.0% +1.8%
1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 20.0 24.5
1月16日(五)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.3% -0.3%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1% +1.3%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
每周平均实质所得(较前月) +0.4% +0.9%
1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.1% +1.3%
制造业产出(较前月) +0.4% +1.1%
产能利用率 80% 80.1%
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 94.1 93.6
现况指数 105.5 104.8
预期指数 86 86.4
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.1%
2100 美国整体净资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入1,784
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入5 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 张明钧)
路透伦敦5月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上升，法国大选尘埃落定，投资者进而关注欧洲央行缩减货币刺激政策的前景。
欧洲央行(ECB) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261 44 - - * 6月 232 25 232.5 2 * 7月 220.5 76 221.5 40 * 8月 214.5 413 216.6 51 * 9月 212.1 1,881 212.9 415 * 10月 208.7 4,004 209.6 1,226 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100