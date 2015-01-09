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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

**上海证券报**

--中国保险机构“公司治理”顽疾引来监管部门持续整治。据悉，目前多份相关监管文件正在草拟或修订，尤其是涉及保险公司重大关联交易的首次规范备受关注。

**证券时报**

--日前财通证券增资扩股，价格为2.98元人民币/股，累计融资金额接近39亿，净资本规模迈入中等券商行列。

--保利地产 2014年实现签约金额1,366.76亿元，同比增长9.09%；金地集团 当年实现签约金额490.4亿元，同比增长8.88%，低于市场500亿元的预期。

**每日经济新闻**

--农业部下发紧急通知，指出奶农“卖奶难”的原因在于一些乳品加工企业停收限收生鲜乳，要求各地组织加工企业保证生鲜乳收购、加大奶业政策扶持。

**21世纪经济报道**

--从商业银行知情人士处获悉，银行部分业务板块和条线有望探索子公司制改革，条件成熟的银行可对信用卡、理财、私人银行等业务板块进行子公司改革试点，实现法人独立经营。

**第一财经日报**

--据调查，迄今为止，与佳兆业 存在往来的金融机构至少11家，所涉资金规模合计约140亿元，其中近半是信托融资，金额70亿元左右，涉及五家信托公司，且部分信托将在近期集中到期，最近的一笔到期日就在本月。

--中诚信国际结构融资部总经理钮楠透露，一季度有望迎来首单商业住房抵押贷款证券化产品(CMBS)发行。尽管没有该单CMBS资产出让银行的具体信息，但业内人士普遍认为是建行 。

--继海通证券 、光大证券 布局融资租赁业后，据悉国泰君安投资管理公司也已在上海自贸区设立了国泰君安融资租赁(上海)有限公司。

**东方早报**

--据悉，上海国资流动平台将于近期启动，其中将有若干家企业股权优先划入流动平台之一的国盛集团。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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