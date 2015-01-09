《中国报摘》--其他报纸重要消息1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**上海证券报**
--中国保险机构“公司治理”顽疾引来监管部门持续整治。据悉，目前多份相关监管文件正在草拟或修订，尤其是涉及保险公司重大关联交易的首次规范备受关注。
**证券时报**
--日前财通证券增资扩股，价格为2.98元人民币/股，累计融资金额接近39亿，净资本规模迈入中等券商行列。
--保利地产 2014年实现签约金额1,366.76亿元，同比增长9.09%；金地集团 当年实现签约金额490.4亿元，同比增长8.88%，低于市场500亿元的预期。
**每日经济新闻**
--农业部下发紧急通知，指出奶农“卖奶难”的原因在于一些乳品加工企业停收限收生鲜乳，要求各地组织加工企业保证生鲜乳收购、加大奶业政策扶持。
**21世纪经济报道**
--从商业银行知情人士处获悉，银行部分业务板块和条线有望探索子公司制改革，条件成熟的银行可对信用卡、理财、私人银行等业务板块进行子公司改革试点，实现法人独立经营。
**第一财经日报**
--据调查，迄今为止，与佳兆业 存在往来的金融机构至少11家，所涉资金规模合计约140亿元，其中近半是信托融资，金额70亿元左右，涉及五家信托公司，且部分信托将在近期集中到期，最近的一笔到期日就在本月。
--中诚信国际结构融资部总经理钮楠透露，一季度有望迎来首单商业住房抵押贷款证券化产品(CMBS)发行。尽管没有该单CMBS资产出让银行的具体信息，但业内人士普遍认为是建行 。
--继海通证券 、光大证券 布局融资租赁业后，据悉国泰君安投资管理公司也已在上海自贸区设立了国泰君安融资租赁(上海)有限公司。
**东方早报**
--据悉，上海国资流动平台将于近期启动，其中将有若干家企业股权优先划入流动平台之一的国盛集团。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号