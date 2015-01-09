《中国报摘》--中国证券报1月9日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条:
--中国国家主席习近平在中拉论坛首届部长级会议时表示，要牢牢抓住中拉整体合作新机遇，另外中国经济也将继续保持中高速增长。
* 其他:
--证监会日前发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》。证监会表示，将持续跟踪市场动态，对于市场操纵、内幕交易、关联交易非关联化等违法违规行为，加大打击力度。
--财政部、国家税务总局近日联合发布通知，扩大重组特殊性税务处理适用范围，对非货币性资产投资给予递延纳税政策，进一步支持企业兼并重组，优化企业发展环境。
--上海证券交易所下发上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引，要求上市公司在停牌期间，尤其是停牌期间的相关重要节点，要尽可能详尽的披露重组进展，并及时回应市场各种传闻。
--方正证券 称，法院解除对公司八个账户的冻结，并将账户内已冻结的资金划付至特定账户内，由法院继续冻结。
--据悉，2014年海尔集团实现全球营业额2,007亿元人民币，同比增长11%；实现利润150亿元，同比增长39%，利润增幅是收入增幅的三倍。
--*ST锐电 称，因在2011年年报中虚增当年利润2.78亿元，证监会拟对公司给予警告、责令改正、并处以60万元罚款，并拟对公司部分人员采取证券市场禁入措施。
--同洲电子 称，其控股股东、实际控制人袁明通过大宗交易再度减持116万股，接盘方为华夏人寿。后者持股比例达5.0018%，触及举牌线。华夏人寿称，不排除未来12个月内继续增持的可能。
--光明食品集团新闻发言人潘建军表示，公司将以提高资产证券化的方式来推动发展混合所有制，目标是资产证券化率由目前的20%左右提高至2018年的50%左右。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号