欧洲个股：渣打银行砍掉股票业务的决定酝酿已久，或还有后续行动

**行业排名偏低**

第三位知情消息人士表示，虽然对部分人来说，这一消息可能令人震惊，但还有一些人质疑，既然股票业务从一开始就增长乏力，那该行为何还坚守了那么长时间。

根据Greenwich Associates的调查，渣打的研究或交易业务在2013年底时未能跻身全球银行业前10名之列。而汤森路透数据显示，该行去年的股票承销业务在亚太地区仅排在第23名。

即便如此，该行上个月仍在亚洲为股票业务延揽人才，其中包括曾就职于野村的Stewart Callaghan出任股票研究业务主管。

一名香港的猎头表示，这些聘用活动说明，该业务的经营管理层在此之前对于关闭业务的决定一无所知。

第三位消息人士称，该部门自2014年上半年以来一直在接受评估。

消息人士指出，若扩大业务规模就需要更多投资，所以渣打在斟酌了麦肯锡的建议后，决定减少损失。

他补充称，交易与固定收益仍为核心的盈利业务，也是渣打作为一家交易机构的关键业务，而股票业务则不是。