欧洲个股：渣打银行砍掉股票业务的决定酝酿已久，或还有后续行动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
**行业排名偏低**
第三位知情消息人士表示，虽然对部分人来说，这一消息可能令人震惊，但还有一些人质疑，既然股票业务从一开始就增长乏力，那该行为何还坚守了那么长时间。
根据Greenwich Associates的调查，渣打的研究或交易业务在2013年底时未能跻身全球银行业前10名之列。而汤森路透数据显示，该行去年的股票承销业务在亚太地区仅排在第23名。
即便如此，该行上个月仍在亚洲为股票业务延揽人才，其中包括曾就职于野村的Stewart Callaghan出任股票研究业务主管。
一名香港的猎头表示，这些聘用活动说明，该业务的经营管理层在此之前对于关闭业务的决定一无所知。
第三位消息人士称，该部门自2014年上半年以来一直在接受评估。
消息人士指出，若扩大业务规模就需要更多投资，所以渣打在斟酌了麦肯锡的建议后，决定减少损失。
他补充称，交易与固定收益仍为核心的盈利业务，也是渣打作为一家交易机构的关键业务，而股票业务则不是。
所有非核心或表现不佳的业务都在考虑之列。(完)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号