日本个股：索尼推迟PlayStation 4游戏机在中国的发售日期

路透上海1月8日 - 日本索尼 周四发表声明称，由于“种种因素”，该公司将推迟在中国销售PlayStation 4游戏机的时间，原先预定推出日期为1月11日。

索尼电脑娱乐(SCEI)在声明稿中称，新的发售日期尚未确定。一位在中国的公司方消息人士对路透表示，与中国当局长时间的磋商是索尼推迟推出的部分原因。

PlayStation 4的发售标志着索尼PlayStation游戏机首度进入中国市场。

中国去年取消对国外游戏机长达14年的禁令，索尼的对手微软 也准备9月时在中国推出最新一代Xbox。(完)