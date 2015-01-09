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亚洲 | 2015年 1月 9日 星期五 08:22 BJT

金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

路透1月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上涨1.88%，报958.83点。

中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力

香港股市：连涨第二天，受美国数据和市场反弹扶助

中国汇市：人民币随中间价小幅收低，尾盘因结汇盘缩窄跌幅

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巴西股市：Bovespa指数 收升0.97%，至49,943.30点，尾随美股升势，油价连续第二天持稳亦支撑投资者风险胃纳。

　　拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，受政府限制非必要支出支撑　

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南非股市：连续第三日上涨，制药公司Aspen Pharmacare和民间医院运营商Mediclinic领涨，因乐观的投资人对去年表现亮眼的个股趁胜追击。指标Top-40绩优股指数 上涨1.36%至43,670.79点。综合指数 升1.3%，至49,595.44点。

南非汇市：兰特兑美元走强，油价大跌限制通胀

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印度股市：上涨逾1%，自上日触及的近三周低位反弹，ITC和ICICI银行等专注国内经济的个股领涨。指标BSE指数 收高1.36%至27,274.71点，NSE指数 收升1.64%，报8,234.60点，单日升幅为10月31日以来最大。

印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.67/68，因外资持续买进印度债券，上一交易日收盘报63.17/18。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 劲升8.78%，报812.020点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨8.82%，报443.96点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值4.65%，报60.3010卢布；卢布兑欧元 上涨4.42%，报71.6000卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 龚芳)
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