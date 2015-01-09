金砖国家：1月8日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透1月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月8日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上涨1.88%，报958.83点。
中国股市：沪综指收跌2.4%结束四连涨，权重股休整加大市场调整压力
香港股市：连涨第二天，受美国数据和市场反弹扶助
中国汇市：人民币随中间价小幅收低，尾盘因结汇盘缩窄跌幅
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巴西股市：Bovespa指数 收升0.97%，至49,943.30点，尾随美股升势，油价连续第二天持稳亦支撑投资者风险胃纳。
拉美汇市：巴西雷亚尔上涨，受政府限制非必要支出支撑
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南非股市：连续第三日上涨，制药公司Aspen Pharmacare和民间医院运营商Mediclinic领涨，因乐观的投资人对去年表现亮眼的个股趁胜追击。指标Top-40绩优股指数 上涨1.36%至43,670.79点。综合指数 升1.3%，至49,595.44点。
南非汇市：兰特兑美元走强，油价大跌限制通胀
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印度股市：上涨逾1%，自上日触及的近三周低位反弹，ITC和ICICI银行等专注国内经济的个股领涨。指标BSE指数 收高1.36%至27,274.71点，NSE指数 收升1.64%，报8,234.60点，单日升幅为10月31日以来最大。
印度汇市：卢比兑美元 收升，报62.67/68，因外资持续买进印度债券，上一交易日收盘报63.17/18。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 劲升8.78%，报812.020点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨8.82%，报443.96点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值4.65%，报60.3010卢布；卢布兑欧元 上涨4.42%，报71.6000卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号