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债券 | 2015年 1月 9日 星期五 08:09 BJT

美国经济：波士顿联储总裁称，美联储对首次及之后的加息都会保持耐心

路透1月8日 - 波士顿联储总裁罗森格伦周四表示，美国联邦储备理事会(美联储，FED)可能不仅对首次加息时间保持耐心，而且对之后的一系列加息举动都会保持耐心，并补充称，并不认为未来收紧政策会明显放缓美国经济成长。

罗森格伦未预估美联储近10年来首次升息的时间。但他表示，鉴于美联储设定的2%通胀率目标，目前约为2%的10年期美国公债收益率就“很低”了。

美联储最关注的通胀率指标目前约为1.5%，罗森格伦称，这“远低于”目标水准。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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