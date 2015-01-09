中国税收：2014年税收收入达10.38万亿元，同比增长8.8%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京1月9日 - 中国2014年税收收入达10.38万亿元人民币（已扣除出口退税），首次突破10万亿大关，同比增长8.8%，小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。
人民日报周五援引国家税务总局局长王军在全国税务工作会议上的讲话并称，今年将稳步深化税制改革，进一步推进消费税改革，积极推动清费正税，推进环境保护费改税，清理规范税收优惠政策。
同时，加大对结构调整、科技创新、小微企业、促进消费、保障民生等方面的税收政策支持和落实力度；积极研究和认真落实服务“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)、京津冀协同发展、长江经济带三大战略的税收措施。
据介绍，2014年，中国新出台大的税收优惠有12类28项，通过由事前审批改为备案、将核定征收企业纳入优惠范围等举措，使小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号