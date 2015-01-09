中国证券：证监会将根据证券法修改适时调整上市公司并购重组监管机制

路透上海1月9日 - 在中国证监会近日发布上市公司重大资产重组及上市公司收购的监管新规后，该会官方微博周四表示，下一步将根据《证券法》修改适时调整完善上市公司并购重组监管机制。

稍早出台的并购重组新规，已取消了对不构成借壳上市的重大购买、出售、置换资产行业的审批，取消要约收购事前审批及两项要约收购豁免情形的审批，丰富并购重组支付工具等。这将有利于提高并购重组审批效率，完善并购重组市场化机制。

在网友问及为何本次没有放开股票支付的审批，证监会微博回应称，根据证券法的现行规定，上市公司发行新股均需证监会核准。因此对上市公司发行股份用于并购重组进行审核是证监会的法定义务和职责，仍须保留。

“下一步，我会将根据《证券法》修改适时调整完善上市公司并购重组监管机制。”证监会微博指出。

为配合注册制发行推进及适应证券市场新形势，监管部门正在积极推进证券法的修订，预计今年内将启动相关修法程序。有专家此前透露，《证券法》修改将使监管原则从“行业监管”转为“功能监管”。

证监会微博还指出，新规定对防控并购重组环节的内幕交易有一些具体要求，例如明确要证券服务机构及其人员在重组信息披露前采取保密措施；要求重组交易对方做出公开承诺，若信息披露存在虚假误导或遗漏将承担赔偿责任；将股票异常交易监管与重组行政许可挂钩。

上海证交所周四晚间亦发布了上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引，要求上市公司在停牌期间，要尽可能的详尽披露重组进展，并及时回应市场各种传闻。若发布澄清公告后重组传闻仍无法平息的，上市公司应及时召开投资者说明会，解释澄清相关情况。

上市公司与交易对方初步达成实质性意向或虽未达成意向但预计筹划信息难保密的，应申请其股票及衍生品种停牌，五日内披露进展，十日内确定是否进入重大资产重组程序。在进入重大资产重组程序后，须披露重大节点进展及至少五个交易日公布一次重组进展公告。

若预计进入重组停牌程序后一个月内无法披露重组预案的，上市公司可申请延长。不过，一般而言，上市公司在停牌三个月内应披露重组预案，除非出现尚未取得政府相关部门许可、涉及海外收购、交易金额特别巨大、涉及重大无先例事项等特殊情况，上市公司可申请再延长停牌期限最多两个月。

在停牌后五个月内仍无法披露重组预案的，如拟继续推进重组，上市公司应当召开董事会审议继续停牌议案。在继续停牌期间，上市公司应当每月召开一次投资者说明会，披露投资者说明会召开情况、重组最新进展及继续停牌原因。

指引还强化了对“失败式”重组的监管力度，要求上市公司董事会及相关中介机构详细说明重组失败的原因并召开投资者说明会。